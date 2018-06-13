Гид для болельщика: фан-зоны для тех, кто не попадет на стадион

Нас ждет жаркий футбольный месяц. В городе уже много иностранных болельщиков: уже прилетели египтяне и осматривают город. А нам есть что показать: все новые арт-объект к Мундиалю появляются на улицах уральской столицы. Так гранитные шары у Администрации города переодели — теперь это огромные мячи.