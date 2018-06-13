33 человека в больнице: в лагере «Сосновый» отравились дети

Недомогание почувствовали 64 человека

Летние смены в загородных лагерь только стартовали, но отдых некоторых школьников уже омрачен: 62 ребенка и двое взрослых-вожатых лагеря «Сосновый», что под Кушвой, почувствовали недомогание. 33 человека отправлены в больницу. По всем симптомам — острое отравление. Поэтому санитарные врачи при проверке учреждения первым делом заглянули на кухню, где взяли пробы. Но источником плохого самочувствия стала не просроченная пища. Кого Роспотребнадзор винит в массовом отравлении?

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среда 13 Июня 2018
33 человека в больнице: в лагере «Сосновый» отравились дети