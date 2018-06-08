Велотур: в Екатеринбурге появился новый туристический маршрут

Карту можно будет найти в любом велопрокате города уже с 10 июня

Моцион лучше любых посиделок, особенно во время ЧМ по футболу. Разминку до и тренировку после каждого матча гостям предлагают уральские спортсмены. Иван Алыпов разработал уникальный велосипедный маршрут, который пройдет по самым красивым и историческим местам Екатеринбурга. На ней обозначены четыре тематических маршрута: спортивный, культурный, исторический, а тем, кто не умеет кататься на велосипеде, или просто не захочет его арендовать, предложат маршрут… гастрономический.

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