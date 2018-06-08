TAX FREE в Екатеринбурге: услуга заработала в аэропорту Кольцово

Города, где реализуется пилотный проект, выбраны не случайно — в них проходят игры Чемпионата мира по футболу. По всей стране такс фри станет доступен в следующем году. Право на возврат НДС имеют все иностранные граждане, исключение составляют страны, входящие в Евразийский экономический союз. Компенсировать свои траты можно на все товары, кроме подакцизных. Минимальная сумма, на которую нужно совершить покупки, составляет 10 тысяч рублей. Правда, сделать их нужно в магазинах, вошедших в систему такс фри. Их пока очень мало и все они расположены в Москве, Санкт-Петербурге и Краснодарском крае. Получить деньги за НДС прямо в аэропорту не удастся. Инспектор таможни примет лишь чеки и опустит их в специальный ящик.