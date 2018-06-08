Смерть кровососам: в Екатеринбурге впервые травят комаров

Это средство безвредно для человека и прочей фауны, но для уральских комаров смерти подобно. В Екатеринбурге впервые ведут борьбу с ними таким способом. Делается это специально к чемпионату мира, так как отсутствие комаров является обязательным условием для проведения крупных международных мероприятий. Комары могут стать разносчиками многих опасных болезней.