Смерть кровососам: в Екатеринбурге впервые травят комаров

В городских водоемах распылили специальный яд, убивающий личинки комаров

Это средство безвредно для человека и прочей фауны, но для уральских комаров смерти подобно. В Екатеринбурге впервые ведут борьбу с ними таким способом. Делается это специально к чемпионату мира, так как отсутствие комаров является обязательным условием для проведения крупных международных мероприятий. Комары могут стать разносчиками многих опасных болезней.

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