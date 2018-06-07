В Екатеринбург привезли ограниченный тираж купюр к чемпионату мира

Купюры имеют вертикальный дизайн. На лицевой стороне изображён мальчик с мячом, мечтающий повторить достижения великого вратаря Льва Яшина — это, по задумке, символизирует преемственность поколений. На оборотной — разместили футбольный мяч, обозначающий Землю. На нем указаны названия городов, где пройдут матчи Мундиаля. Эти купюры практически вечны — они изготовлены из полимерного материала, который собираются использовать для печати обычных денег. Сами же банкноты вряд ли будут в ходу — как правило, редкие экземпляры оседают не в карманах, а в коллекциях.