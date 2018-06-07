Следователи проверяют больницу, у входа которой умерла пенсионерка

Прохожие обнаружили лежащую женщину у забора 23-ей больницы. По словам очевидцев, тогда она была еще жива. И даже разговаривала. Прохожие бросились в приемный покой, но помощи так и не допросились. А вызванная на место скорая приехала лишь через 40 минут, когда было уже слишком поздно. Прокуратура выяснила, что погибшая — перед смертью — была у врачей, а до этого долгое время лечилась от тяжелого онкологического заболевания. После медицинской процедуры он вышла из больницы, дожидалась такси, и ей стало плохо. Впрочем, что именно произошло предстоит выяснить следователям. Они уже опросили дежуривших в тот день врачей и запросили документы.