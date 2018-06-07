Следователи проверяют больницу, у входа которой умерла пенсионерка

В ведомстве считают, что женщина могла погибнуть из-за нерасторопности врачей

Прохожие обнаружили лежащую женщину у забора 23-ей больницы. По словам очевидцев, тогда она была еще жива. И даже разговаривала. Прохожие бросились в приемный покой, но помощи так и не допросились. А вызванная на место скорая приехала лишь через 40 минут, когда было уже слишком поздно. Прокуратура выяснила, что погибшая — перед смертью — была у врачей, а до этого долгое время лечилась от тяжелого онкологического заболевания. После медицинской процедуры он вышла из больницы, дожидалась такси, и ей стало плохо. Впрочем, что именно произошло предстоит выяснить следователям. Они уже опросили дежуривших в тот день врачей и запросили документы.

Также в разделе Медицина

Нейрохирурги удалили опухоль в голове двухмесячной девочки
16.05.2018
Нейрохирурги удалили опухоль в голове двухмесячной девочки
Пожарные напоминают горожанам о вреде курения
31.05.2018
Пожарные напоминают горожанам о вреде курения
На Эльмаше у дверей больницы умерла женщина
06.06.2018
На Эльмаше у дверей больницы умерла женщина
ОДКБ № 1 подарили около сотни специальных кроватей
01.06.2018
ОДКБ № 1 подарили около сотни специальных кроватей
Сегодня
Следователи проверяют больницу, у входа которой умерла пенсионерка