Памятник Григорию Бахчиванджи в Кольцово перенесут

Теперь же его хотят поставить к дому культуры. Чтобы не повредить памятник при строительстве здания, его огородили досками, в таком виде он стоит уже несколько лет. Но, похоже, быть в тени ему осталось недолго. Перенести памятник испытателю первых реактивных самолетов планируют в следующем году. Новшества ждут и ДК авиаторов — вскоре он войдет в состав многофункционального спортивного комплекса. Сейчас проект находится на стадии проработки. С предложением о строительстве выступили предприятия поселка: аэропорт Кольцово и завод гражданской авиации. Благодаря муниципально-частному партнерству здесь появится современное поле для игры в футбол, ледовая арена и бассейн.