Екатеринбуржцы не смогли пробиться на прямую линию с Путиным

Горожане записали видеообращения президенту

Прямая линия с Владимиром Путиным прошла в 16 раз. И в этом году был изменен формат общения — к студии подключили министров и глав регионов, которые в режиме прямого эфира отвечали на вопросы, в том числе и неудобные. Например, о росте цен на бензин, заметно нервничая отчитался министр энергетики. Ведущий Прямой линии попросил не превращать ее в «жалобную книгу»: и, кажется, россияне прислушались к этому призыву. За 3 часа, что длилась пресс-конференция удалось обсудить закрытие популярных соцсетей, повышение пенсионного возраста и футбол. Какие местные вопросы свердловчане вынесли в повестку?

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Екатеринбуржцы не смогли пробиться на прямую линию с Путиным