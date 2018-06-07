Две школьницы попали в больницу, прокатившись на сцепке трамвая

Упав, девочки едва не угодили под встречный вагон

На съемках очевидцев видно, как девочки, ехавшие на сцепном устройстве трамвая, падают на землю. Благо, водитель встречного трамвая вовремя их заметил и затормозил. «Зайцам» вызвали скорую — обеих девочек госпитализировали. У одной из них сотрясение, у другой — сломано бедро. Теперь большую часть каникул юные экстремалки проведут на больничном. Из-за детской шалости движение трамваев на Вторчермете было остановлено. В ГИБДД Екатеринбурга выясняют обстоятельства случившегося. Не исключено, что к ответственности привлекут родителей школьниц, не углядевших за детьми.

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