Две школьницы попали в больницу, прокатившись на сцепке трамвая

На съемках очевидцев видно, как девочки, ехавшие на сцепном устройстве трамвая, падают на землю. Благо, водитель встречного трамвая вовремя их заметил и затормозил. «Зайцам» вызвали скорую — обеих девочек госпитализировали. У одной из них сотрясение, у другой — сломано бедро. Теперь большую часть каникул юные экстремалки проведут на больничном. Из-за детской шалости движение трамваев на Вторчермете было остановлено. В ГИБДД Екатеринбурга выясняют обстоятельства случившегося. Не исключено, что к ответственности привлекут родителей школьниц, не углядевших за детьми.