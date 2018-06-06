В Нижнем Тагиле на мужчину рухнул кусок балкона

ЧП произошло из-за разгула стихии

Пострадавший находится под наблюдением врачей Демидовской городской больницы. Его жизнь вне опасности, но молодой человек получил рваную рану головы и легкое сотрясение мозга. Происшествием уже заинтересовались надзорные органы. В ближайшее время они начнут проверку управляющей компании. Именно ее сотрудники должны были следить за состоянием конструкций дома. Впрочем, сначала следственным органам нужно установить, что именно стало причиной обрушения декоративного элемента — порыв сильного ветра, или какое-то другое воздействие.

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