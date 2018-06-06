Умный Екатеринбург: искусственный интеллект избавит город от пробок

Минимум заторов и максимум скорости обещает внедрение программы «Умный город»

Очередные шаги на пути избавления от намертво вставших в часы пик магистралей предпринимают городские специалисты, отвечающие за организацию движения. Суть в том, чтобы внимательно наблюдать за жизнью города, и тут же эти наблюдения использовать. Например: собирается у перекрестка много машин? Значит, компьютер автоматически изменит время работы светофора. Сегодня всё это тоже делается, но в ручном режиме. Между тем городской общественный транспорт уже здорово поумнел.

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Умный Екатеринбург: искусственный интеллект избавит город от пробок