Умный Екатеринбург: искусственный интеллект избавит город от пробок

Очередные шаги на пути избавления от намертво вставших в часы пик магистралей предпринимают городские специалисты, отвечающие за организацию движения. Суть в том, чтобы внимательно наблюдать за жизнью города, и тут же эти наблюдения использовать. Например: собирается у перекрестка много машин? Значит, компьютер автоматически изменит время работы светофора. Сегодня всё это тоже делается, но в ручном режиме. Между тем городской общественный транспорт уже здорово поумнел.