Первый житель Екатеринбурга полетел в космос

Сергей Прокопьев вышел на орбиту

Впервые наш земляк — екатеринбуржец — узнает, что такое невесомость и посмотрит на планету с самой лучшей обзорной точки — с ее орбиты. сегодня с космодрома Байконур в космос отправляется первый екатеринбургский космонавт Сергей Прокопьев. Этого момента наш соотечественник ждал восемь лет. О космосе Сергей мог только мечтать. Хотя спортом всегда занимался активно. Еще в школе участвовал в соревнованиях и тяготел к техническим наукам. Все изменилось, когда он прошел отбор в отряд космонавтов. Дважды он был в дублирующем экипаже, а теперь сам выйдет на орбиту.

Также в разделе Лица

Водитель троллейбуса из Екатеринбурга стала лучшей в стране
23.05.2018
Водитель троллейбуса из Екатеринбурга стала лучшей в стране
Каким запомнится Екатеринбургу Ройзман-мэр
22.05.2018
Каким запомнится Екатеринбургу Ройзман-мэр
Лучший подарок – метро: Аркадий Чернецкий о 300-летии Екатеринбурга
18.05.2018
Лучший подарок – метро: Аркадий Чернецкий о 300-летии Екатеринбурга
Голос парада победы: комментатор Роман Дорохин о закулисье шествия
09.05.2018
Голос парада победы: комментатор Роман Дорохин о закулисье шествия
Вчера
Первый житель Екатеринбурга полетел в космос