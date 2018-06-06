Первый житель Екатеринбурга полетел в космос

Впервые наш земляк — екатеринбуржец — узнает, что такое невесомость и посмотрит на планету с самой лучшей обзорной точки — с ее орбиты. сегодня с космодрома Байконур в космос отправляется первый екатеринбургский космонавт Сергей Прокопьев. Этого момента наш соотечественник ждал восемь лет. О космосе Сергей мог только мечтать. Хотя спортом всегда занимался активно. Еще в школе участвовал в соревнованиях и тяготел к техническим наукам. Все изменилось, когда он прошел отбор в отряд космонавтов. Дважды он был в дублирующем экипаже, а теперь сам выйдет на орбиту.