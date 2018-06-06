Пьем прямо из-под крана: когда вода станет кристально чистой?

Коммунальщики со всей страны собрались на специальном форуме, где обсуждали наболевшие проблемы водоканалов. Всероссийский водный конгресс стартовал во всемирный день защиты окружающей среды. Он уже второй раз собирает более тысячи представителей региональных природных, энергетических и жилищно-коммунальных ведомств. Они делятся опытом и сообща пытаются решить насущные вопросы — качества воды и экологии. Говорят как о строительстве современных очистных сооружений, так и о модернизации существующих. Решение одной из главных проблем — где взять деньги — кажется, уже нашлось.