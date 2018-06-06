Итоги праймериз на двух участках признали недействительными

В партии объясняют: это не скандал, это два небольших эксцесса, которые не ставят результаты всей кампании под сомнение. На участках в Кировском и Орджоникидзевском районах наблюдатели зафиксировали подкуп избирателей. Впрочем, отмена результатов не смогла повлиять на общие итоги голосования. Явка в городе была беспрецедентной для паймериз. Отдать свои голоса пришли почти 10 процентов избирателей. Такой высокий интерес политологи объясняют значимостью грядущих выборов. Напомню, в сентябре город будет выбирать думу, которой предстоит назначить нового мэра Екатеринбурга.