Итоги праймериз на двух участках признали недействительными

Нарушения зафиксировали на участках номер 43 и 90

В партии объясняют: это не скандал, это два небольших эксцесса, которые не ставят результаты всей кампании под сомнение. На участках в Кировском и Орджоникидзевском районах наблюдатели зафиксировали подкуп избирателей. Впрочем, отмена результатов не смогла повлиять на общие итоги голосования. Явка в городе была беспрецедентной для паймериз. Отдать свои голоса пришли почти 10 процентов избирателей. Такой высокий интерес политологи объясняют значимостью грядущих выборов. Напомню, в сентябре город будет выбирать думу, которой предстоит назначить нового мэра Екатеринбурга.

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