Екатеринбурженка печет торты для собак

Женщина делает для друзей человека праздничные угощения

Как выглядят собачьи торты и всё-таки, добавляют ли в них в качестве ингредиента сахарную косточку? Эти лакомства даже звучат вкусно: Мясное чудо света из говядины с кусочками тыквы, Счастливчик из печени и брюссельской капусты или Хороший мальчик с творожным муссом. Названия Татьяна придумала сама — как и рецепты. Говорит, вдохновил собственный пес — на его день рождения она впервые испекла зверский торт.

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Екатеринбурженка печет торты для собак