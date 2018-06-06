Екатеринбурженка печет торты для собак

Как выглядят собачьи торты и всё-таки, добавляют ли в них в качестве ингредиента сахарную косточку? Эти лакомства даже звучат вкусно: Мясное чудо света из говядины с кусочками тыквы, Счастливчик из печени и брюссельской капусты или Хороший мальчик с творожным муссом. Названия Татьяна придумала сама — как и рецепты. Говорит, вдохновил собственный пес — на его день рождения она впервые испекла зверский торт.