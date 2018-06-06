Жизнь попавшего в ДТП инспектора мотобатальона вне опасности

Полицейский пострадал во время погони за байкером. По словам медиков, состояние 36-летнего мужчины удовлетворительное. Авария, в которую угодил инспектор произошла на улице Бакинских Комиссаров. Она попала в объектив видеорегистратор. На съемках видно, как в погоне за байкером сотрудник ГИБДД не справился с управлением и врезался в стоящие рядом автомобили. От сильного удара мотоцикл с полицейским подбросило над землей. Повреждения получили и машины, которые задел байк. Самого инспектора увезли в больницу. У него диагностировали черепно-мозговую травму легкой степени.