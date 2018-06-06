13-летний танкостроитель: школьник придумал беспилотный танк

Инженеры, конечно, удивились — чертежи от детей получают впервые — но идеи юного инженера на предприятии оценили высоко и пригласили пообщаться коллегу лично. На нем едва застегнулась строительная каска, но юный конструктор явно чувствует себя здесь на своем месте. 13-ти летний школьник из Калуги получил приглашение на главное танкостроительное производство Урала после того, как отправил на «Уралвагнонзавод» проект собственного беспилотного танка. Как делают машины Егору показывает начальник цеха сборки. Слово танк здесь стараются не произносить (это традиция осталась с советских времен), до самого выхода из ворот цеха — машину называют «изделием».