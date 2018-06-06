13-летний танкостроитель: школьник придумал беспилотный танк

Свою идею он представил конструкторам «Уралвагонзавода»

Инженеры, конечно, удивились — чертежи от детей получают впервые — но идеи юного инженера на предприятии оценили высоко и пригласили пообщаться коллегу лично. На нем едва застегнулась строительная каска, но юный конструктор явно чувствует себя здесь на своем месте. 13-ти летний школьник из Калуги получил приглашение на главное танкостроительное производство Урала после того, как отправил на «Уралвагнонзавод» проект собственного беспилотного танка. Как делают машины Егору показывает начальник цеха сборки. Слово танк здесь стараются не произносить (это традиция осталась с советских времен), до самого выхода из ворот цеха — машину называют «изделием».

Также в разделе Общество

Оставили без штанов: ученики с сентября ждут школьной формы
25.05.2018
Оставили без штанов: ученики с сентября ждут школьной формы
Настоящее чудо: парень встал на ноги после серьезной аварии
17.05.2018
Настоящее чудо: парень встал на ноги после серьезной аварии
Екатеринбуржцам напомнили о толерантности перед Чемпионатом мира по футболу
22.05.2018
Екатеринбуржцам напомнили о толерантности перед Чемпионатом мира по футболу
«Спасибо дочери»: 96-летний ветеран войны осталась без крыши над головой
28.05.2018
«Спасибо дочери»: 96-летний ветеран войны осталась без крыши над головой
Вчера
13-летний танкостроитель: школьник придумал беспилотный танк