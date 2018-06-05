В Екатеринбурге сбили инспектора мотороты ДПС

С травмами головы мужчину увезли в больницу

ДТП произошло на перекрёстке Уральских Рабочих и Бакинских Комиссаров. Как рассказывают свидетели, инспектор ГИБДД на мотоцикле гнался за байкером, но в какой-то момент столкнулся с автомобилем. Всего в результате аварии повреждения получили не только служебный байк, но и три легковушки. Полицейский получил травмы различной степени тяжести.

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