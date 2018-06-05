У свердловского МЧС новый начальник

Вакантное место в ведомстве занял полковник Виктор Теряев

Он сменил на посту генерал-майора Андрея Зеленского. Теперь региональное управление возглавляет полковник Виктор Теряев. Он год был заместителем начальника, а до этого около двух лет занимал аналогичную должность в МЧС Тюменской области. В его резюме также есть служба в Вооруженных силах, диплом Академии государственной противопожарной службы МЧС России и образование юриста.

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