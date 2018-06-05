Ночной ремонт: Амундсена будут закрывать ночами

Обычно и так загруженная улица встала в пробку. Но водители готовы терпеть неудобства. Закрывать участок рабочие планируют только по ночам — с десяти вечера до шести утра. Все остальное время улица будет открыта для транспорта. Автобусы и троллейбусы не будут менять привычные маршруты. На работу у дорожников есть чуть больше недели. Новый асфальт здесь должен появиться до старта чемпиона мира — 14 июня. Благо, погода пока позволяет трудиться по плану.