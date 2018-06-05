Из-за чего пострадали 25 человек. 11 из них находятся в больнице. Уже установлено, что аварию, которая случилась накануне вечером, спровоцировал водитель легковушки, вылетевший на встречную полосу. Там этот момент ехал пассажирский автобус. После удара он съехал в кювет и перевернулся.
На водителя, из-за которого перевернулась маршрутка, завели уголовное дело
Его будут судить за нарушение правил дорожного движения
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