Дом волонтеров открылся в Екатеринбурге

Штаб добровольцев чемпионата мира по футболу расположился прямо на территории стадиона

Шатёр для них и рабочее место, и центр отдыха. Где волонтерам предстоит провести ближайший месяц. В штабе поставили рабочие столы, диваны и оборудовали центр питания. Есть здесь и зона досуга, где волонтеры смогут поиграть в настольные игры и приставку — конечно, в футбол. Хватит места в шатре и для танцев и даже для занятий йогой. Организаторы постарались учесть все потребности добровольцев, ведь именно им предстоит создавать атмосферу Мундиаля.

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