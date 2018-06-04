Жители Компрессорного нашли на свалке партию хлеба

Как удалось выяснить, таким образом от просроченного хлеба избавилась местная пекарня. И это противоречит не только моральным, по мнению жителей, но и законодательным нормам. По СанПИНам, испорченные продукты продавец обязан уничтожить сам, либо вывезти просрочку на мусорный полигон. Однако это стоит денег. Видимо, поэтому с хлебом и поступили подобным образом.