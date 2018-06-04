В День России в Екатеринбурге пройдет фестиваль хоров

Около тысячи певцов будут хором славить страну

Как и в прошлые годы, в фестивале хоров примут участие несколько десятков коллективов — это и любители, и профессионалы всех возрастов. Ведь в этом и есть цель массовой спевки — с помощью песни объединить разные поколения. Мероприятие пройдет в Историческом сквере. Принять участие в нем приглашают всех горожан — ведь гости смогут подпевать хорам, подглядывая слова на мониторах. Праздничное караоке состоится при любой погоде — по опыту, прошлых лет во время фестиваля всегда идет дождь.

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