Улетел в кювет: на Сибирском тракте перевернулся пассажирский автобус

Помимо водителя и кондуктора, в маршрутке находились 25 пассажиров, трое из которых — дети. Всем потребовалась помощь медиков. По предварительной версии, легковушка вылетела навстречу автобусу после столкновения с попуткой. Пассажирам пришлось выбираться через окна. Троих — а по другим данным — четверых — госпитализировали с тяжёлыми травмами. Досталось и легковушке. Ее буквально разорвало на части. Но водителю повезло — он отделался испугом и ссадинами. Сейчас на месте работают бригады скорой помощи, психологи МЧС и сотрудники полиции. По словам очевидцев, виновник ДТП был пьян.