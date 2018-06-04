Улетел в кювет: на Сибирском тракте перевернулся пассажирский автобус

Он столкнулся с легковушкой и улетел в кювет

Помимо водителя и кондуктора, в маршрутке находились 25 пассажиров, трое из которых — дети. Всем потребовалась помощь медиков. По предварительной версии, легковушка вылетела навстречу автобусу после столкновения с попуткой. Пассажирам пришлось выбираться через окна. Троих — а по другим данным — четверых — госпитализировали с тяжёлыми травмами. Досталось и легковушке. Ее буквально разорвало на части. Но водителю повезло — он отделался испугом и ссадинами. Сейчас на месте работают бригады скорой помощи, психологи МЧС и сотрудники полиции. По словам очевидцев, виновник ДТП был пьян.

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понедельник 04 Июня 2018
Улетел в кювет: на Сибирском тракте перевернулся пассажирский автобус