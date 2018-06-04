Не долетели: на трассе под Нижним Тагилом нашли сотни замерзших стрижей

Из-за уральских холодов птицы ринулись в теплые края, но слишком поздно

Неравнодушные свердловчане в салонах машин отогрели несколько пернатых, но большинство погибло. Тем временем орнитологи сейчас переживают за судьбу нового поколения. Ведь родители в гнезда не вернулись, а значит и их потомство навряд ли вылупится.

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понедельник 04 Июня 2018
Не долетели: на трассе под Нижним Тагилом нашли сотни замерзших стрижей