Неравнодушные свердловчане в салонах машин отогрели несколько пернатых, но большинство погибло. Тем временем орнитологи сейчас переживают за судьбу нового поколения. Ведь родители в гнезда не вернулись, а значит и их потомство навряд ли вылупится.
Не долетели: на трассе под Нижним Тагилом нашли сотни замерзших стрижей
Из-за уральских холодов птицы ринулись в теплые края, но слишком поздно
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понедельник 04 Июня 2018
Не долетели: на трассе под Нижним Тагилом нашли сотни замерзших стрижей