Не долетели: на трассе под Нижним Тагилом нашли сотни замерзших стрижей

Неравнодушные свердловчане в салонах машин отогрели несколько пернатых, но большинство погибло. Тем временем орнитологи сейчас переживают за судьбу нового поколения. Ведь родители в гнезда не вернулись, а значит и их потомство навряд ли вылупится.