Водитель внедорожника заблокировал въезд для скорой помощи

Как рассказали очевидцы, автомобилист перегородил выезд с территории больницы — и никак не хотел уступать путь сразу двум каретам. Когда же он, наконец, соблаговолил уехать — то «посадил» на капот шофера скорой.

Видео портала Е1.RU