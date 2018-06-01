Водитель внедорожника заблокировал въезд для скорой помощи

Конфликт случился из-за того, что машины не поделили дорогу

Как рассказали очевидцы, автомобилист перегородил выезд с территории больницы — и никак не хотел уступать путь сразу двум каретам. Когда же он, наконец, соблаговолил уехать — то «посадил» на капот шофера скорой.

Видео портала Е1.RU

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