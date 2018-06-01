В дни матчей чемпионата чартеры из Кольцово перенесут в Челябинск

Сейчас авиаперевозчики ведут переговоры о переносе в аэропорт Челябинска трех рейсов из Анталии. Они состоятся 15,21 и 24 июня, как раз в те дни, когда на «Екатеринбург Арене» будут проходить матчи предварительного раунда Мундиаля — и организаторы ожидают самый большой наплыв туристов. Туроператоры сообщают, что и другие рейсы в эти дни могут быть перенесены в «Баландино». Всем пассажирам из Екатеринбурга будет предоставлен трансфер. В аэропорту «Кольцово» озвучивают немного другую версию. Там утверждают, что ограничения коснутся только чартерных рейсов, которые не были своевременно заявлены авиаперевозчиками. В Уральской ассоциации туризма по этому поводу сегодня собрали экстренное совещание.