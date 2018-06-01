Горожане достают из гардеробов теплые вещи, и скупают обогреватели, которые стали необычайно востребованы. Спрос вырос на водонагреватели и услуги по их установке, поскольку затянувшаяся холодная весна совпала с проведением опрессовок и частичным отключением горячего водоснабжения. Многие пытаются таким образом вернуть себе часть коммунального комфорта. Похолоданию в начале лета
Привет, лето! Екатеринбург и другие города области засыпало снегом
Многие даже попросили вернуть в дома отопление
Горожане достают из гардеробов теплые вещи, и скупают обогреватели, которые стали необычайно востребованы. Спрос вырос на водонагреватели и услуги по их установке, поскольку затянувшаяся холодная весна совпала с проведением опрессовок и частичным отключением горячего водоснабжения. Многие пытаются таким образом вернуть себе часть коммунального комфорта. Похолоданию в начале лета