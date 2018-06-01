Привет, лето! Екатеринбург и другие города области засыпало снегом

Горожане достают из гардеробов теплые вещи, и скупают обогреватели, которые стали необычайно востребованы. Спрос вырос на водонагреватели и услуги по их установке, поскольку затянувшаяся холодная весна совпала с проведением опрессовок и частичным отключением горячего водоснабжения. Многие пытаются таким образом вернуть себе часть коммунального комфорта. Похолоданию в начале лета по-настоящему рады только некоторые виды птиц и длинношерстных животных. Снегири, например, не торопятся покидать уральскую столицу и это не очень хороший знак. Из-за похолодания в городе Асбесте замерзают пожилые жители дома «Ветеран». Они давно и безуспешно пытаются решить целый ворох коммунальных проблем. Нынешнее нежаркое начало лета усугубило их и без того бедственное положение.