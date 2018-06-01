Парковка запрещена: в Екатеринбурге ограничат движение вокруг стадиона

Городские власти обещают, что неудобств будет минимум. Надолго дороги закрывать не будут: ограничения вводятся только в дни матчей. И больше всего особый режим будет напоминать дни общегородских праздников. Как и на чем ездить в дни Чемпионата, а так же где не стоит оставлять свою машину, чтобы не потерять её, объяснит Юлия Анашкина.
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Больше всего хлопот будет у горожан, которые живут около арены или ездят мимо нее
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