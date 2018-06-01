ОДКБ № 1 подарили около сотни специальных кроватей

В палатах сегодня царит праздничное настроение. От процедур и болезней ребят отвлекают высокие гости — в больницу приезжал губернатор — и приглашенные артисты. Не обошлось и без подарков. Новейшее оборудование, которое ОДКБ получила в рамках соглашения о сотрудничестве с Фондом святой Екатерины, поистине незаменимо, говорят врачи. У специальных кроваток верхняя часть подвижна, что очень удобно и для медиков и для пациентов; матрасы на них ортопедические. Кроме того, на таких кроватках невозможно получить травму. Отметим, что это не первый подарок, который преподнес больнице фонд. В прошлом году сюда уже поставили уникальное оборудование для хирургической службы и подобную мебель.