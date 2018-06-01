Кабинет онлайн-здоровья: свердловские врачи ведут консультации и в интернете

В регионе заработал портал, посвященный детскому здоровью

Попасть на прием молодые родители смогут не выходя из дома. Посмотреть эти и другие уроки здоровья можно на сайте профилактика. ру. Специально для родителей врачи детских поликлиник и психологи подготовили ответы на самые волнующие вопросы. Те, которые чаще всего задают на приеме у педиатра и других специалистов. Найдется на портале и то, о чем многим новоиспеченным мамам неловко спрашивать. Специалисты постарались в деталях описать все аспекты детства и материнства. Говорят, горожане об этом их просили давно — чтобы не тратить время на походы в больницы.

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Кабинет онлайн-здоровья: свердловские врачи ведут консультации и в интернете