Кабинет онлайн-здоровья: свердловские врачи ведут консультации и в интернете

Попасть на прием молодые родители смогут не выходя из дома. Посмотреть эти и другие уроки здоровья можно на сайте профилактика. ру. Специально для родителей врачи детских поликлиник и психологи подготовили ответы на самые волнующие вопросы. Те, которые чаще всего задают на приеме у педиатра и других специалистов. Найдется на портале и то, о чем многим новоиспеченным мамам неловко спрашивать. Специалисты постарались в деталях описать все аспекты детства и материнства. Говорят, горожане об этом их просили давно — чтобы не тратить время на походы в больницы.