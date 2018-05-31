Пожарные напоминают горожанам о вреде курения

В день всемирного отказа от курения об одном из самых опасных аспектов пагубной привычки напомнили пожарные. Сотрудники МЧС отправились в рейд по неблагополучным квартирам с напоминанием о вреде курения. И для того, чтобы еще раз рассказать о том, как часто сигареты становятся причиной серьезных пожаров. Удалось ли убедить в этом заядлых курильщиков?