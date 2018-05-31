Пожарные напоминают горожанам о вреде курения

Брошенные окурки часто становятся причиной пожаров

В день всемирного отказа от курения об одном из самых опасных аспектов пагубной привычки напомнили пожарные. Сотрудники МЧС отправились в рейд по неблагополучным квартирам с напоминанием о вреде курения. И для того, чтобы еще раз рассказать о том, как часто сигареты становятся причиной серьезных пожаров. Удалось ли убедить в этом заядлых курильщиков?

Также в разделе Медицина

Не по фэн-шую: в Кольцово задержали китайского врача
23.05.2018
Не по фэн-шую: в Кольцово задержали китайского врача
Нейрохирурги удалили опухоль в голове двухмесячной девочки
16.05.2018
Нейрохирурги удалили опухоль в голове двухмесячной девочки
Придется потерпеть: больница в Красноуральске осталась без наркоза
16.05.2018
Придется потерпеть: больница в Красноуральске осталась без наркоза
У Центрального стадиона открыли современный травмпункт
11.05.2018
У Центрального стадиона открыли современный травмпункт
Вчера
Пожарные напоминают горожанам о вреде курения