Кошкин дом: 40 кошек остались одни в пустой квартире

Пожилая жительница Екатеринбурга, хозяйка большого кошачьего семейства, оказавшись в больнице, оставила на соседей своих многочисленных питомцев. Пока женщина проходит курс лечения, волонтеры объявили сбор средств для кошачьей семьи, а некоторых хотят пристроить в добрые руки. Что касается неудобств, которые традиционно терпят соседи в таких случаях — их, на удивление минимум, несмотря на такое количество кошек.