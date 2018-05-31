Кошкин дом: 40 кошек остались одни в пустой квартире

Животные голодают, пока их хозяйка лежит в больнице

Пожилая жительница Екатеринбурга, хозяйка большого кошачьего семейства, оказавшись в больнице, оставила на соседей своих многочисленных питомцев. Пока женщина проходит курс лечения, волонтеры объявили сбор средств для кошачьей семьи, а некоторых хотят пристроить в добрые руки. Что касается неудобств, которые традиционно терпят соседи в таких случаях — их, на удивление минимум, несмотря на такое количество кошек.

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Кошкин дом: 40 кошек остались одни в пустой квартире