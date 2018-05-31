Четвероклассникам устроили выпускной в стиле Гарри Поттера

35 гимназия на день превратилась в Хогвартс

Организаторы выпускного вдохновлялись любимой миллионами сагой о Гарри Поттере. И постарались добавить волшебства каждой мелочи. Так, вместо школьной формы предложили ребятам облачиться в мантии и конфедератки. И выдали каждому выпускнику по волшебной палочке. Зал украшали живые фотографии, была и знаменитая распределяющая шляпа. Поздравить школьников вместе с учителями вышли колдуны — Альбус Дамблдор и профессор Макгонагалл. Они оставили в напутствие семь уроков взрослой жизни. Волшебный выпускной и правда прошел как в сказке. Организаторы надеются, что волшебную палочку в будущем подхватят и другие российские школы.

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Четвероклассникам устроили выпускной в стиле Гарри Поттера