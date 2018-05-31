Архитекторы утвердили концепцию новой ледовой арены у цирка

Она должна вырасти на месте снесенной телебашни

Каким будет здание, сегодня решали свердловские архитекторы. После длительных обсуждений они утвердили концепцию застройки. Стеклянное здание вырастет на набережной Исети. Оно будет вмещать до 15-ти тысяч человек. Причем, предназначена арена будет не только для хоккея или фигурного катания. Здесь — по задумке — будут проводить международные соревнования по волейболу, баскетболу и мини-футболу, а также различные встречи и концерты. Строители планируют позаботиться о музыкантах заранее — и заложить в проект хорошую акустику. Подумали авторы и об окружающей территории — ее благоустроят, а также возведут дополнительный мост через Исеть.

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