Архитекторы утвердили концепцию новой ледовой арены у цирка

Каким будет здание, сегодня решали свердловские архитекторы. После длительных обсуждений они утвердили концепцию застройки. Стеклянное здание вырастет на набережной Исети. Оно будет вмещать до 15-ти тысяч человек. Причем, предназначена арена будет не только для хоккея или фигурного катания. Здесь — по задумке — будут проводить международные соревнования по волейболу, баскетболу и мини-футболу, а также различные встречи и концерты. Строители планируют позаботиться о музыкантах заранее — и заложить в проект хорошую акустику. Подумали авторы и об окружающей территории — ее благоустроят, а также возведут дополнительный мост через Исеть.