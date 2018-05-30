В парке под Арамилем выхаживают брошенных лосят

Хотя иногда, наоборот, излишняя активность и внимательность бывают губительны. И пытаясь спасти зверя, человек часто оказывает ему медвежью услугу. Их можно понять: дело во благо, они хотят спасти сироток. Но иногда, по факту, оказывается, что животные не брошены и мать у них есть. Но однажды попав к людям, в лес, к своим, животным уже не вернуться.