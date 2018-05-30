В Госдуме предложили ввести экзамены для велосипедистов

Предложение может показаться странным, если забыть, что в Советском союзе у велосипедистов одно время госномера были, были и велосипедные права. Выдавались с 14 лет. Сейчас столкновений пешеходов с двухколесным транспортном становится всё больше. И Дмитрий Изгагин оценил, поможет ли предотвратить ДТП на тротуаре опыт СССР.