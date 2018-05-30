Трамвай наехал на пешехода

Пострадавший — 19-летний гражданин Таджикистана. Во время его смелой попытки перейти пути прямо перед трамваем, водитель посигналила молодому человеку. Однако привлечь внимание пешехода не получилось: он шёл в капюшоне и наушниках. Даже экстренное торможение не спасло от столкновения. ДТП произошло между остановками «Бебеля» и «Таганский ряд». По словам кондукторов, в момент столкновения вагон был полон людей. Впрочем, во время торможения никто из пассажиров в салоне не пострадал и они продолжили свой путь пешком.