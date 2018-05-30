Поддержка в обмен на продовольствие: горожане жалуются на подкуп избирателей

Продукты и политика, перемешанные вместе — тот еще винегрет, уверена Нина Федоровна. Поэтому на кооператив «Смена», где по дешевке торгуют крупу и консервы, пенсионерка смотрит с подозрением. По словам ее знакомых, сэкономить там можно, лишь поступившись совестью. Но судя по листовке, на низкие цены польстились многие жители Кировского района. Что не удивительно — флаеры в поддержку кооператива и его основателя, участника предстоящих праймериз Единой России Александра Худякова, оказались в каждом почтовом ящике.