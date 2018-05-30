МЧС предупреждает горожан о надвигающемся шторме

Он настигнет город уже в ближайшее время

Прогноз неутешительный — сильные ливни и ветер до 20 метров секунду. Этот циклон принесет холодный арктический воздух. Впрочем, к нему горожанам, похоже, не привыкать. Сильные ветра этой весной — явление уже обычное. Как и предупреждающие сообщения МЧС. Шторм в мае снес не одно дерево и не думает останавливаться. Синоптики объясняют: это — результат естественного смещения траекторий циклонов. Если раньше они шли севернее Екатеринбурга, то в этот раз прошлись по всей области. Непогода может задержаться в регионе на все лето. Ну до следующей недели точно. Потеплеет в городе не раньше четвертого июня.

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