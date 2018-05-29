Остановка по требованию ФСБ: зачем на въездах в город проверяют транспорт?

Кого тормозят и кому запретят проезд по улицам?

Дежурят на въездах представители сразу трех силовых ведомств: автоинспекторы, полицейские и сотрудники ФСБ. Тормозят для проверки грузовики и междугородние автобусы, для этого выделили целую полосу стоп-контроля. И если на Серовском тракте это не вызывает затруднений в движении, то со стороны Верхней Пышмы в часы пик образуются длинные пробки.

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Остановка по требованию ФСБ: зачем на въездах в город проверяют транспорт?