Остановка по требованию ФСБ: зачем на въездах в город проверяют транспорт?

Дежурят на въездах представители сразу трех силовых ведомств: автоинспекторы, полицейские и сотрудники ФСБ. Тормозят для проверки грузовики и междугородние автобусы, для этого выделили целую полосу стоп-контроля. И если на Серовском тракте это не вызывает затруднений в движении, то со стороны Верхней Пышмы в часы пик образуются длинные пробки.