Комбинату питания Золушка грозит уголовное дело

Комбинат ждут тотальные проверки. На сей раз его подозревают в том, что сотрудники завышали цены на школьные обеды. Кроме того, прокуратура выясняет, легально ли комбинат выигрывал тендеры на закупки продовольствия. Впрочем, проверки в Золушке идут уже давно — после того, как в нескольких школах Ленинского района отравились ученики. Как оказалось, на комбинате хранили и готовили пищу с нарушениями. Так, у некоторых продуктов не было сертификатов качества, истек срок годности, а часть — вообще — сгнила. Выяснилось, что повара также уменьшали порции. Так, по словам проверяющих, вместо 80 положенных граммов рыбы в тарелке оказывалось лишь 60. Опасной была и посуда — тарелки со сколами, разделочные доски — растрескались. За такую халатность против заведующих школьными столовыми возбудили административные дела. Руководство же комбината оштрафовали на тридцать тысяч рублей. Причем, предупреждают проверяющие, следить за нехорошей Золушкой они продолжат и во время каникул.