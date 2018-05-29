Экспо-2025 может вдохнуть в город новую жизнь

Это инвестиции, новая ветка метро и тысячи дополнительных рабочих мест

На заседании уральской торгово-промышленной палаты сегодня шла речь о значимости ЭКСПО-2025 для нашего города. Екатеринбург, напомним, вновь борется за право проведения всемирной универсальной выставки. Если наша заявка победит, то город на полгода превратится в настоящий павильон — с новейшими достижениями науки и техники. На берегу ВИЗовского пруда построят ЭКСПО-городок. А сама уральская столица преобразится до неузнаваемости — в городе постоят новые развязки, парки, гостиницы и прочие объекты.

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