Ученые научились вносить удобрения не в землю, а прямо в корни растений

Эксперимент провели студенты аграрного университета

Ученые-аграрии изобрели механизм, который выполняет сразу три действия: рыхлит землю, формирует грядки и вносит удобрения. Просто мечта фермера! Этот агрегат пока тестируют на Свердловских полях. Но первые плоды испытаний уже есть: время и силы ноу-хау экономит, а вот каким будет урожай, ясно будет только осенью.

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