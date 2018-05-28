Холодная уральская погода не помешала горожанам всех возрастов отправиться на Майскую велопрогулку. Больше десяти тысяч спортсменов отправились по маршрутам от 15 до 75 километров. Самым маленьким велосипедистам пришлось преодолеть совсем не детское расстояние — на беговелах ребята проехали почти два километра.
Заезд по-детски: майская велопрогулка для малышей
Впервые для маленьких детей открыли отдельную трассу
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понедельник 28 Мая 2018
Заезд по-детски: майская велопрогулка для малышей