Заезд по-детски: майская велопрогулка для малышей

Впервые для маленьких детей открыли отдельную трассу

Холодная уральская погода не помешала горожанам всех возрастов отправиться на Майскую велопрогулку. Больше десяти тысяч спортсменов отправились по маршрутам от 15 до 75 километров. Самым маленьким велосипедистам пришлось преодолеть совсем не детское расстояние — на беговелах ребята проехали почти два километра.

Также в разделе Жизнь

Погода сорвала график посевной кампании в регионе
17.05.2018
Погода сорвала график посевной кампании в регионе
На низком старте: Екатеринбург готовится к Майской велопрогулке
25.05.2018
На низком старте: Екатеринбург готовится к Майской велопрогулке
В девятой гимназии воссоздают атмосферу 1912 года
21.05.2018
В девятой гимназии воссоздают атмосферу 1912 года
Кто успел, тот и съел: в Екатеринбурге прошел конкурс по скоростному поеданию сосисок
14.05.2018
Кто успел, тот и съел: в Екатеринбурге прошел конкурс по скоростному поеданию сосисок
понедельник 28 Мая 2018
Заезд по-детски: майская велопрогулка для малышей