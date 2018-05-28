Заезд по-детски: майская велопрогулка для малышей

Холодная уральская погода не помешала горожанам всех возрастов отправиться на Майскую велопрогулку. Больше десяти тысяч спортсменов отправились по маршрутам от 15 до 75 километров. Самым маленьким велосипедистам пришлось преодолеть совсем не детское расстояние — на беговелах ребята проехали почти два километра.