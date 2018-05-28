О том, что их коллега нечист на руку, следователи узнали от горожанина, у которого подельники вымогали взятку. Он сам обратился в службу внутренней безопасности и рассказал, что в обмен на внушительную сумму с шестью нулями ему гарантировали положительный исход дела сына. Вскоре сообщников задержали сотрудники ФСБ. Им уже предъявлено обвинение по статье «покушение на мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору».
Свобода за 20 миллионов: следователя подозревают в мошенничестве
По данным ФСБ, арестованный шантажом вымогал деньги у горожанина
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понедельник 28 Мая 2018
Свобода за 20 миллионов: следователя подозревают в мошенничестве