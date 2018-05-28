Свобода за 20 миллионов: следователя подозревают в мошенничестве

По данным ФСБ, арестованный шантажом вымогал деньги у горожанина

О том, что их коллега нечист на руку, следователи узнали от горожанина, у которого подельники вымогали взятку. Он сам обратился в службу внутренней безопасности и рассказал, что в обмен на внушительную сумму с шестью нулями ему гарантировали положительный исход дела сына. Вскоре сообщников задержали сотрудники ФСБ. Им уже предъявлено обвинение по статье «покушение на мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору».

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