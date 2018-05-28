Первопроходцы ЕГЭ: в Екатеринбурге началась волна экзаменов

Приближается лето, а вместе с ним и очередные испытания для школьников – ЕГЭ. Осмотр учащихся с каждым годом становится жестче и жестче, металлоискателем проверяют каждую пуговицу. За процедурой проведения экзамена следят установленные в аудиториях камеры, а преподаватели нынче не будут раздавать даже КИМы – материалы будут поступать в аудиторию на дисках.