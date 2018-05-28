Неожиданное повышение: главу администрации Нижнего Тагила перевели в Магадан

Владимир Путин назначил мэра Нижнего Тагила Сергея Носова исполняющим обязанности губернатора Магаданской области. Теперь в Нижнем Тагиле назначат досрочные выборы. Они должны состояться 9-10 июня. До этого времени обязанности главы будет исполнять первый вице-мэр Владислав Пинаев.